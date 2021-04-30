С субботы, 1 мая, Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны карантина. Причем обе они перешагивают "оранжевую" ступеньку и сразу переводятся в "желтый" уровень эпидемической опасности. Такое решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам

техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"(отменить - Ред.) с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Новая зональная карта Украины (с 1 мая):

Таким образом, с 1 мая в Украине остается семь областей, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности: Хмельницкая, Черниговская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Запорожская области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове был антирекорд по числу смертей от Covid-19, но власти надеялись, что до конца недели область может выйти из "красной" зоны.

Также мы сообщали, что накануне Винницкая область перешла в "желтую" зону карантина.