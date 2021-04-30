Министерство иностранных дел Израиля осудило марш к годовщине создания дивизии СС "Галичина", который состоялся двумя днями ранее в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят в Twitter.

Он заявил, что его ведомство обеспокоено этим парадом в центре украинской столице и добавил, что подразделения СС причастны к ужасным преступлениям во время Холокоста. По его словам, сохранить память о Холокосте и бороться с антисемитизмом - "не только внутренние дела каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, где бы они ни находились".

"Мы осуждаем прославление нацистских пособников, которое продолжается, и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и будет предотвращать их повторение", - написал пресс-секретарь МИД Израиля.

Напомним, 28 апреля в Киеве прошел "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". В МИД России назвали этот марш надругательством над памятью народов.

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве может попасть под статью о пропаганде нацистского режима. Организаторы и участники акции прибегли к манипуляции, потому что не упомянули часть "СС".

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