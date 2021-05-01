Уже завтра наступит самый главный праздник в году - Пасха, когда главным украшением праздничного стола станет пасхальный кулич, творожная пасха, пасха с шоколадом внутри, эксклюзивные краффины или панеттоне.

Каждой хозяйке хочется приготовить по-настоящему вкусный десерт, который порадует родных и близких. И если в вашей семье еще нет традиционного и проверенного рецепта, предлагаем испечь одну из пасок из рецептов "Страны", которые получаются всегда.

Главное в домашней выпечке - натуральные продукты и хорошее настроение, с которым приступают к приготовлению самого пышного, высокого, румяного и пропеченного кулича. Попытка - не пытка, как говорится, а съесть покупной кулич вы всегда успеете.

Секреты идеальной выпечки

Помимо рецептов есть хитрости, которые известны каждой хозяйке и без этих тайных знаний вряд ли получится что-то съестное. Предлагаем проверить себя на знание тонкостей предстоящего кулинарного баттла.

Правило № 1. Все продукты должны быть комнатной температуры. Пасхальный кулич - блюдо, которое не любит спешки. Поэтому заранее достаньте молоко, яйца другие продукты из холодильника.

Правило №2. Цукаты и сухофрукты нужно тщательно промыть. Можно замочить на 30 мин в комнатной температуре, чтобы набухли. Потом просушить на бумажном полотенце. Добавляют их не больше 300 граммов на 1 кг муки. Лучше класть изюм в тесто перед запеканием, в самом конце. Так тесто сможет лучше подняться.

Правило № 3. Формы для выпекания куличей должны быть чистыми и сухими. Перед выпечкой их смазывают топленным сливочным маслом.

Правило № 4. Мука должна быть только высшего сорта, обязательно просеянная перед замешиванием. Так тесто будет без комков, воздушным, лучше поднимется и быстрее пропечется. Можно даже просеять дважды. Чтобы тесто получилось с желтым оттенком, для выпечки используйте фермерские яйца, добавляют 1 ч.л. куркумы. Дрожжи берем свежие, а не сухие, но особой разницы нет. Обратите внимание, чтобы свежие дрожжи были равномерного цвета и легко ломались.

Правило № 5. В век технологического прогресса этого правила придерживаться легко - в специальной машине или при помощи миксера тесто легко взбивается в течение 10 минут. Но если спецсредств нет - тесто вымешивается не меньше 30 минут руками, желательно по часовой стрелке.

Правило № 6. Кулич из духовки нужно доставать медленно, чтобы не испортить выпечку на финальной стадии. При резких движениях кулич легко может провалиться. Ему нужно дать остыть при комнатной температуре.

Правило № 7. Глазурь наносят на полностью остывший кулич, чтобы она не растекалась. Если намазать помазку на горячую сдобу, она не застынет.

Рецепт пасхального кулича

Тесто

300 г. пшеничной муки

2 яйца

125 мл. молока

свежие дрожжи - 20 г. (или 7 г. сухих)

сливочное масло (растопленное) - 150 г.

сахар - по вкусу до 5 ст.л.

соль - щепотка

изюм - 100 г.

Глазурь

250 г. сахарной пудры

1 яичный белок

1/2 ч.л. лимонного сока

Для приготовления самого простого кулича все ингредиенты для теста кладем в посуду (лучше использовать стеклянную, керамическую или пластиковую). Хорошо взбиваем миксером, чтобы оно стало мягким (но лучше 30 минут вымешать руками для тех, кто не спешит). Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм, перемешиваем и отправляем под крышку на сутки в холодильник. На следующий день смазываем формы сливочным маслом и заполняем их тестом на треть. Отставляем формы в теплое место, чтобы объем теста увеличился в 2 раза. В это время разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем около 20-30 минут. Даем хорошо остыть и украшаем сверху сахарной пудрой или глазурью.

Творожная пасха с изюмом и ванилью

Это рецепт кондитера и победителя "МастерШеф-2" Лизы Глинской.

Ингредиенты

1 кг творога (жирность 9-15%)

8 желтков

300 г сметаны (15-20%)

160 г сахара

200 г сливочного масла (82% жирности)

10 г ванильного сахара

Наполнитель

100 г светлого изюма

100 г апельсиновых цукатов

по желанию грецкие орехи, миндаль, фундук

Тщательно промываем изюм в теплой воде и просушиваем на бумажном полотенце. Творог перетираем через мелкое сито. Это делается для того, чтобы пасха получилась нежнее. В творожную массу добавляем желтки, сметану, растопленное сливочное масло. Всю массу пробиваем погружным блендером. Однородную массу перекладываем в кастрюлю с толстым дном и при постоянном помешивании на среднем огне доводим массу до парения. Но не кипятить, а хорошо ее прогреть. Снимаем с огня и переливаем в миску, чтобы дать ей охладиться.

Добавляем изюм. Укрываем массу пищевой пленкой и убираем на несколько часов в холодильник. Далее берем специальную пасочницу с надписью "ХВ" (если ее нет, подойдет одноразовая емкость или стаканы, в дне нужно проделать отверстия для того, чтобы стекла ненужная сыворотка). По краям формочки распределяем марлю и кладем туда массу из холодильника, предварительно хорошо перемешав. Утрамбовываем массу в формочку, ставим все в миску. Укрываем марлей и ставим под пресс в холодильник на сутки, чтобы вся сыворотка стекла.

На утро переворачиваем на тарелку пасху и снимаем аккуратно форму с марлей. Пасху украшаем изюмом и цукатами.

Ленивый панеттон

Это простой адаптированный к Украине рецепт итальянской выпечки от Ольги Мартыновской и Эктора Хименеса-Браво. Называется рецепт "ленивым", потому что не требует для приготовления 2 дня, которые обычно занимает этот рождественский десерт.

Тесто

500 г муки

щепотка соли

80 г сахара

2 яйца

120 мл. теплой воды

22 г свежих дрожжей (или 7 г сухих)

250 г сливочного масла кусочками

140 г молочного шоколада кусочками

10 г жареного фундука

Для хрустящей корочки

1 белок

65 г сахара

10 г кукурузного крахмала

40 г фундучной пудры (муки)

Смешиваем в емкости муку, соль и сахар, добавляем яйца, теплую воду с дрожжами. И начинаем вымешивать миксером или руками. После этого добавляем в тесто сливочное масло и вымешиваем еще 10 минут. Добавляем шоколад и орехи, продолжаем взбивать до однородности. Далее накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и даем подняться (отставляем на 1 час 30 мин в комнатной температуре). Когда тесто поднялось, его можно сразу распределять по формам. Заполняем наполовину, и снова отставляем на 40 минут, накрыв полотенцем.

А в это время делаем смесь для хрустящей корочки: смешиваем белок с сахаром, кукурузным крахмалом и фундучной мукой. Можно вместо фундука взять миндальную или кокосовую стружку.

Перед выпечкой этой помазкой нужно смазать куличи. Когда они приготовятся, сверху получится хрустящая корочка, напоминающая печенье макарун. Такое оформление можно использовать вместо традиционной посыпки, оно подойдет не только к пенеттоне, но и другим куличам.

Духовку разогреваем до 200 градусов. А выпекаем на понижении - при 180 градусах. В течение 15-30 минут в зависимости от высоты формы и духовки. Панеттоне не поднимается, как кулич, часто он бывает сверху с вмятинкой. Это нормально.

Когда панетонне уже полностью остынет, его можно декорировать.