В Латвии в скандальной рекламе вакцинации "прабабушку" заменили на "бабушку" и допустили ошибку
В Латвии изменили текст скандальной рекламы вакцинации, которая предлагала после прививки от коронавируса встретиться с прабабушкой и прадедушкой, однако в новой версии допустили ошибку.
Фото новых рекламных плакатов появилось в соцсетях.
Рекламу с лозунгом "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой!" русскоязычное население Латвии посчитало нетактичным. После этого рекламное агентство Nord DDB Riga, которое занималось кампанией популяризации прививок, извинилось и исправило надписи на плакатах.
Теперь на русскоязычных рекламах написано: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". Таким образом, с плакатов забыли убрать лишнее слово.
Реклама вакцинации в Латвии. Фото: Telegram/ Далеко ли до Таллинна?
Напомним, ранее "Страна" писала о том, как вакцинироваться от коронавируса в Украине, если ты не медик и не пенсионер, и описывала все способы.
Также мы сообщали, что в Украине уже 130 человек завершили вакцинацию от Covid-19, получив две дозы препарата.