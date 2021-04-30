В Латвии изменили текст скандальной рекламы вакцинации, которая предлагала после прививки от коронавируса встретиться с прабабушкой и прадедушкой, однако в новой версии допустили ошибку.

Фото новых рекламных плакатов появилось в соцсетях.

Рекламу с лозунгом "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой!" русскоязычное население Латвии посчитало нетактичным. После этого рекламное агентство Nord DDB Riga, которое занималось кампанией популяризации прививок, извинилось и исправило надписи на плакатах.

Теперь на русскоязычных рекламах написано: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой". Таким образом, с плакатов забыли убрать лишнее слово.

Реклама вакцинации в Латвии. Фото: Telegram/ Далеко ли до Таллинна?

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как вакцинироваться от коронавируса в Украине, если ты не медик и не пенсионер, и описывала все способы.

Также мы сообщали, что в Украине уже 130 человек завершили вакцинацию от Covid-19, получив две дозы препарата.