В четверг, 29 апреля, после публичного выступления в Джорджии президент США Джо Байден не мог найти свою маску. В итоге американский лидер обнаружил ее в собственном кармане.

Об этом сообщает телеканал FOX News.

После выступления в Джорджии Джо Байден остался на трибуне и начал искать свою маску. Через несколько мгновений к нему вышли сенаторы штата и первая леди США Джилл Байден, которая начала помогать мужу в поисках.

"Я ищу свою маску. У меня проблемы", - сказал Байден.

В итоге президент США обнаружил маску в своем собственном кармане и триумфально поднял ее вверх, показав всем присутствующим.

A fully vaccinated President Biden can’t find his mask:



"I’m looking for my mask. I’m in trouble.”pic.twitter.com/MQ6Dl2nm80