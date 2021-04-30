Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси просит экстрадировать из Литвы, США и Украины обвиняемых по делу о попытке захвата власти в республике.

Об этом заявил официальный представитель КГБ Андрей Ярош, сообщает "Белта" в пятницу, 30 апреля.

"Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности", - рассказал он, добавив, что одновременно инициирован вопрос об экстрадиции лиц в Беларусь.

Среди них: Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Им, по данным представителя КГБ, генеральная прокуратура заочно применила им меру пресечения в виде заключения под стражей.

"Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно", - заявил официальный представитель КГБ.

По словам Яроша, всего в качестве обвиняемых по делу о попытке захвата государственной власти и перевороте привлечены девять человек.

Среди них:

бывший соратник президента Белоруссии Александра Лукашенко Александр Федута,

адвокат Юрий Зянкович, лидер оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев,

Ольга Голубович,

психиатр Дмитрий Щигельский, который в 2001 году ставил Лукашенко диагноз "мозаичная психопатия",

эксперт по геополитике Александр Перепечко,

экс-боец витебского ОМОНа Павел Кулаженко,

Виталий Макаренко;

участник объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар.

Напомним, ранее в Беларуси предъявили обвинение четырем заговорщикам, готовившим переворот. Один признал свою вину.

Кроме того в середине апреля Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Москве имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту. Они, по утверждению ФСБ, планировали государственный переворот на 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.