К похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса, которого выкрали в Кишиневе 3 апреля, могут быть причастны еще четверо украинцев, въехавших в Молдову по документам несуществующих лиц. К такому выводу пришли журналисты в результате совместного расследования изданий Слiдство.инфо и RiSE Moldova.

Украинские и молдавские журналисты проанализировали данные 20 граждан Украины, которые попали в поле зрения следователей в Молдове в связи с похищением Чауса. 24 марта, за 10 дней до похищения судьи, через пункт пропуска Тудора со стороны Одесской области рейсовым автобусом въехали граждане Украины 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников.

Фото: rise.md

А 26 марта по этому же пути на рейсовом автобусе прибыли еще двое украинцев - 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар. Как установлено правоохранителями, они оба остановились в одном отеле Кишинева, жили в соседних номерах, но Гончар расплатился наличными за обе комнаты.

3 апреля, через шесть часов после похищения судьи Чауса, Нечаев, Сотников и Бородинов выехали из Молдовы рейсовым автобусом, снова через пункт Тудора.

А относительно Сергея Гончара источники утверждают, что по крайней мере до 27 апреля человек с таким именем с Молдовы не выезжал.

В материалах следствия, есть информация о том, что эти четверо украинцев под такими именами останавливались в гостиницах Кишинева и арендовали авто, в том числе с GPS-трекером, что позволило даже через некоторое время увидеть его маршрут. Благодаря этому правоохранители получили информацию, что некоторые из этой четверки несколько дней подряд кружили в районе, где проживал Чаус, и даже непосредственно у его дома.

Как считают журналисты, все четверо скорее всего приехали под вымышленными именами, с "паспортами прикрытия", которые, как правило, используются спецслужбами для спецопераций.

Источники в украинских правоохранительных органах сообщили RISE Moldova, что в украинском реестре налогоплательщиков нет лиц по имени Алексей Нечаев и Алексей Сотников, рожденных в даты, указанные в паспортах, по которым эти двое пересекли границу Молдовы.

К тому же паспорт Нечаева является первым зарубежным паспортом на имя этого человека. Журналисты добавляют, что в украинских реестрах нет информации об органе, который выдал свидетельство на имя Сотникова.

Также журналисты побывали по адресам прописки Нечаева и Сотникова в Киеве, но этих людей там не нашли.

После проверки имен Гончара и Бородинова не удалось идентифицировать ни одного человека с данными, указанными в паспортах, которые украинцы показали при пересечении границы. При этом выяснилось, что удостоверение личности Бородинова было выдано за неделю до прибытия в Молдову.

Журналисты утверждают, что нашли людей, похожих на тех, которые путешествовали под именами Нечаева, Сотникова, Бородинова и Гончара, но их реальные имена установить не удалось.

Напомним, в предудущем своем расследовании украинские и молдавские журналисты писали о другом украинце - Эдуарде Ставицком, который также приезжал в Молдову и может быть связан с похищением Чауса. По данным расследований, его реальное имя, вероятно, Андрей Куценко, он может быть связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также мы сообщали, что жена Чауса написала письмо Зеленскому с просьбой не допустить расправу над экс-судьей.