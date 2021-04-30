Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко не исключает подачу новых исков против российской компании "Газпром".

Об этом Витренко заявил во время пресс-конференции, посвященной его назначению на должность, трансляция велась в Facebook.

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" будет прикладывать усилия, чтобы "Газпром" не злоупотреблял монопольным положением экспортера газа с территории России, что не дает покупать газ у независимых российских поставщиков.

Сейчас, по словам Витренко, "Газпром" устанавливает нерыночные условия для покупателей газа в Европе. "Нафтогаз" требует, чтобы газ для европейских компаний продавался на границе Украина - Россия, а также чтобы поставки газа из Центральной Азии были разблокированы.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначил на его место Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Также мы писали о том, что 29 апреля Верховная Рада Украины назначила новым главой Министерства энергетики Германа Галущенко.

"Страна" подробно писала о том, что означают увольнение Коболева и назначения Витренко и Галущенко.