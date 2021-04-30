Российский ракетный крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в Черном море комплексом "Базальт" ракетой "Вулкан". В маневрах приняли участие более 20 боевых кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время ракетной стрельбы, морской полигон и прилегающую акваторию закрыли для судоходства. В закрытии приняли участие более 20 боевых кораблей и судов.

Напомним, 27 апреля в Черное море вошел американский патрульный катер, чтобы поддерживать американских союзников и партнеров по НАТО. В этот же день в акваторию зашел и крейсер "Москва".

Также "Страна" сообщала, что Великобритания решила направить корабли Королевского флота в Черное море в знак солидарности с Украиной. Они должны прибыть уже в мае.