Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую и сухую погоду на майские выходные. В то же время на Пасху, в воскресенье, 2 мая, в некоторых областях Украины будет идти дождь, в Киеве вечером в этот день ожидается ливень.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сразу хочу порадовать, что в Украине на праздник будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15...+20 градусов, при настойчивом солнышке + 20...+24 градуса. Ночью, конечно, свежее, но уже без заморозков: +7...+13, на северо-западе и западе +4...+10 градусов", - рассказала Наталка Диденко.

В субботу в западных и восточных областях пройдут дожди, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье, на Пасху, дожди ожидаются ночью в западных областях. Кроме того дожди с грозами пройдут в северных, центральных и южных областях. Только в Запорожье будет сухая погода. В восточных областях на Пасху также существенные осадки маловероятны.

В Киеве в субботу будет теплая и солнечная погода, которая "позволит почистить, разрыхлить предпраздничные "хвосты".

"На Пасху в Киеве ночью будет звездно, прохладно, + 9 + 12 градусов. Днем 2 мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличиваться облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье нашу любимую столицу помоет хороший ливень, а гроза всем расскажет, что Пасха пришел в Украину", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее синоптики на Пасху также прогнозировали дождь, в том числе в ночь с субботы на воскресенье, когда прихожане будут возвращаться со всенощной службы.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда потеплеет и какую погоду ждать на Пасху и майские праздники.