Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий обратился к сторонам военного конфликта на Донбассе с призывом восстановить режим тишины в пасхальные дни.

Об этом Митрополит Онуфрий заявил в видеообращении всем, от кого зависит ход вооруженного конфликта на Донбассе.

"Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украины, на Донбассе. Ради Христа, прекратите стрелять, хотя бы в Пасхальные дни!", - обратился Предстоятель.

Он также призвал освободить пленных.

"И еще искренне прошу отпустить всех, кто находится в плену, чтобы они смогли этот великий светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях. Пусть Господь всем нам помогает!", - сказал блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Напомним, днем ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова поддержать проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия на Донбассе, взяв за основу предложения России, но дополнить его поправками от Киева, которые передали специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.

Перед этим состоялось заседание ТКГ по Донбассу. На нем Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия.

В свою очередь, советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Стране" назвал его "позитивным", несмотря на отсутствие совместного заявления сторон. "Позитив заключался в том, что все стороны без исключения захотели установить пасхальное перемирие и тщательно об этом договаривались. Было две редакции документов: российская и украинская. Мы практически их согласовали, за исключением нескольких формулировок", - говорил он.