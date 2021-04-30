Посольство США, которое в ближайшее время прекращает выдавать визы россиянам, порекомендовало американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, которые находятся в РФ и чей срок визы подходит к концу.

Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

В случае, если американцы хотят продолжить оставаться в РФ, но их срок визы истекает, им нужно посетить местное отделение МВД и оформить документы. На конкретные вопросы в ведомстве на данный момент ответить не могут. Кроме того, посольство США в России сокращает штат на 75%.

"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня крайнего срока, установленного правительством России... Посольство в Москве не может ответить на какие-либо конкретные вопросы о российском резидентстве или российских визах, поскольку этот процесс полностью находится в ведении правительства России", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден ввел ряд новый санкций против России. После этого в МИД России пообещали принять ответные меры, в том числе высылку дипломатов и сворачивание практики работы россиян в диппредставительствах США.

Также сообщалось, что в МИД РФ рассказали, что попытались решить дипломатический конфликт с США, но попытка была безуспешной.