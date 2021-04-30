Светлана Чаус, супруга похищенного 3 апреля в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию с ее мужем и не допустить издевательств и пыток над ним.

Об этом сказано в обращении Светланы Чаус к Владимиру Зеленскому от 30 апреля, которое попало в распоряжение "Страны".

Светлана Чаус напомнила, что по версии молдавского следствия, ее супруга похитили и вывезли на территорию Украины, где он находится по сей день, а причастны к этому сотрудники украинских спецслужб.

По ее словам, с начала апреля адвокаты ее мужа подали заявления фактически во все государственные органы: Офис генпрокурора, СБУ, Главное управление разведки Минобороны, НАБУ, ГБР, Госпогранслужбу, Главное следственное управление Нацполиции Украины. В ответ, по словам жены Чауса, адвокатам поступают лишь формальные отписки, что госорганам неизвестно местонахождение Николая Чауса. Обращения также были поданы к многочисленным международным организациям, зарубежным учреждениям, таким как ЕСПЧ, ЕС и т.д.

"Если спецслужбы и далее незаконно будут удерживать моего мужа, мы продолжим обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств. Семья и адвокаты будут принимать все возможные меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", - написала Светлана Чаус.

По ее словам, ее муж не имел намерения уклоняться от правосудия, он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного уголовного преследования со стороны работников НАБУ.

Также Светлана Чаус указывает, что начиная с декабря 2015 года, то есть на протяжении последних пяти лет после рассмотрения дела относительно Геннадия Корбана, работники НАБУ искусственно пытались уничтожить и дискредитировать ее супруга, инициировав против него незаконное уголовное преследование.

"На провокацию со стороны НАБУ указывает то, что муж заявительницы в уголовном деле Полищук О.О. практически сразу же после задержания Николая Чауса получил должность в НАБУ, где был назначен начальником одного из отделов. То есть – это политическая расправа и похищение произошло именно по политическим мотивам, в то время как мой муж стал заложником чужих политических игр, к которым никакого отношения не имеет", - считает Светлана Чаус.

Жена экс-судьи заявляет, что несмотря на большой резонанс в связи с похищением Чауса, ни президент Владимир Зеленский, как гарант обеспечения конституционных прав человека, ни руководители правоохранительных органов, никакой государственной позиции относительно данных событий до этого времени так и не выразили.

"Неоднократно СМИ акцентировали на том, что власть через давление на спецслужбы имеет целью заставить моего мужа сказать, что он добровольно покинул территорию Молдовы, что никто его не похищал. Я, которой известны были истинные намерения моего мужа, могу уверенно утверждать, что ни при каких обстоятельствах он не покинул бы свою семью, малолетних детей и престарелую мать, которой сейчас 78 лет. Если мой муж Николай Часус сделает такое заявление, оно очевидно будет вызвано нестерпимым физическим и психологическим давлением на него", - написала Светлана Чаус.

Она обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в эту опасную ситуацию и не допустить издевательств и пыток ее мужа, а также жесткой расправы над ним.

Напомним, Николай Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывался в Молдове с 2016 года. 3 апреля стало известно о похищении бывшего судьи.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

Впрочем, украинская разведка уже опровергла свое участие в похищении Чауса.