Министерство иностранных дел Индии, где обнаружили новый опасный штамм коронавируса, обратилось к главам дипмиссий со всего мира с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Сорок государств согласились оказать помощь стране.

Об этом сообщает Times of India в пятницу, 30 апреля.

Глава МИД Индии Субраманиама Джайшанкара обратился с просьбой доставить кислород в индийские больницы, потому что его остро не хватает. Помимо этого Индия просит помочь медикаментами и оборудованием для производства жидкого кислорода.

В течение последних недель в Индии ухудшилась ситуация с коронавирусом, больницы переполнены, не хватает кислородных баллонов. За все время пандемии в стране заразилось коронавирусом 18 762 976 человек, из них 208 303 пациента умерли, 15 384 418 человек преодолели болезнь. Прямо сейчас болеет 3 170 228 индусов.

Напомним, индийский штамм коронавируса был обнаружен в соседней с Украиной Румынией.

Также сообщалось, что со 2 мая Украина закрывает въезд из Индии.