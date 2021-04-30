В США на 103-м году жизни скончалась Энн Дуглас, вдова знаменитого актера Кирка Дугласа, сыгравшего Спартака всех времен и народов.

Об этом пишет People.

102-летняя Энн Дуглас скончалась в четверг, 29 апреля, у себя дома в Беверли-Хиллз.

Кирк и Энн Дуглас были женаты 66 лет, у них родилось двое совместных сыновей - Питер и Эрик. Отметим, что у Кирка Дугласа были дети и от первого брака. Один из них - 76-летний актер Майкл Дуглас, он рассказал о смерти Энн.

"Энн была больше, чем мачеха, и никогда не была злой. Она заставила нас всех раскрыться с лучшей стороны, особенно моего отца. Папа не сделал бы карьеру без поддержки и партнерства с Энн", - сказал Майкл Дуглас.

Энн была киножурналистом. Она встретила Кирка Дугласа на съемочной площадке в 1953 году. К тому времени он был уже разведен с матерью Майкла Дугласа, Дианой. Энн и Кирк поженились в Лас-Вегасе в 1954 году и сыграли еще одну свадебную церемонию на 50-ю годовщину брака в 2004 году.

Отметим, что Кирк Дуглас скончался в феврале прошлого года в возрасте 103 лет. За свою жизнь он сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), "Викинги" (1958).

Однако самой яркой его ролью стал образ гладиатора в ленте "Спартак" (1960). Он считается одним из лучших в мире кинематографа.

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