Посольство Соединенных Штатов в Москве больше не будет заниматься выдачей виз для недипломатических поездок из-за запрета дипломатическому представительству США нанимать на работу граждан РФ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в пятницу, 30 апреля.

"Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит количество предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз для иммигрантов, иммигрантов по возрасту и жизни или смерти.

Эти сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о своем намерении запретить Представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве. Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена", - говорится в сообщении.

В посольстве рекомендовали американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

Напомним, ранее в МИД России назвали США ненадежным партнером и пригрозил ответить на "недружественные шаги".

Также мы рассказывали, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Россия предлагала Штатам решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена на такие предложения ответила отказом.