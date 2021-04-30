С 1 мая из "красной" в "желтую" зону карантина, кроме Киева, могут перейти Киевская и Николаевская области. Тогда "красными" останутся всего 7 регионов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Сегодня Министерство здравоохранения готовит представление в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о выводе из "красного" уровня эпидемической опасности еще двух областей - в частности, Киевская и Николаевская области могут быть переведены в "желтый" уровень эпидемической опасности", - сказал Ляшко.

По его словам, если так и произойдет, то с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности Это Хмельницкая, Черниговская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Запорожская области.

Также главный санврач сообщил, что на 30 апреля ни в одном регионе Украины не превышен показатель загруженности коек с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом.

Напомним, "Страна" писала о том, как пройдет в Украине вторая коронавирусная Пасха, которая в этом году выпадает на 2 мая.

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