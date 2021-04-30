В Киргизии, где на границе с Танджикистаном обострился конфликт, заявили о новых перестрелках на границе и стягивании техники. Там заявили, что главу сельсовета села Интернационал взяли в заложники граждане Таджикистана.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря УВД Баткенской области Киргизии Дамиру Юсупову сообщает "Интерфакс".

По ее словам, обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной. А в Лейлекском районе замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим. Они "проникли в дома киргизских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал". В свою очередь Лейлекский РОВД возбудил дело по статье "Преступления против мира".

Также в Киргизии сообщили, что таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что в пятницу таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел.

"Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли киргизское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства", - сказал Тулаев.

Он добавил, что более 20 тысяч граждан Киргизии эвакуированы из приграничной территории в Баткенской области, им доставляется гуманитарная помощь.

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, в ней погибли 13 человек, 134 человека пострадали.

Также мы рассказывали, что после перестрелки на спорном участке киргизско-таджикской границы Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры о локализации конфликта.