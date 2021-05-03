Неделя с 3 по 9 мая - период убывающей Луны - в Водолее, Рыбах и под конец - в Овне. С одной стороны, это период отдыха и веселья, когда можно воспользоваться случаем наладить общение с друзьями и близкими. С другой - возможность удержать свои позиции, если проявить решительность и доделать важные дела. Честность и откровенность станут главными козырями

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя будет спокойной и интересной, если провести ее не в шумных компаниях, а в кругу интеллектуалов. С 5 по 7 мая вам нужно не стесняться попросить о помощи, чтобы уладить некоторые дела. К концу недели у одиноких Овнов появится возможность найти вторую половинку в Интернете. Вы давно знаете, чего хотите. Поэтому не медлите, действуйте!

Телец (21.04 - 21.05)

У вас появится масса возможностей для отдыха. Можете абстрагироваться от рабочих дел. Любовные увлечения этой недели вряд ли перерастут в серьезные отношения, но о проведенном с очередной пассией времени вы не пожалеете. Также звезды рекомендуют вам пообщаться со старыми друзьями, которые давно этого ждут.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Первая неделя мая может стать для вас периодом внутренней борьбы и искушений. Удержаться от вечеринок будет сложно. Постарайтесь соблюдать меру в еде и выпивке, чтобы избежать негативного влияния на здоровье. Ваше хорошее настроение поможет наладить взаимоотношения с коллегами. В середине недели сосредоточьтесь на работе и не тратьте время на ожидание и прокрастинацию.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы можете стать слишком требовательными к близким, что сведет ваши отношения на нет. Чтобы этого не случилось, меньше критикуйте и воспитывайте людей, которые вас окружают. Вы получите намного больше, если перестанете все контролировать. Лучше выберите время, чтобы оценить свои активы и прописать планы на предстоящий месяц.

Лев (23.07 - 23.08)

На период с 3 по 9 мая можете запланировать семейный отдых: поездку на дачу, пикник за городом, прогулку в лесу или творческие занятия с родными дома. Важно не делать все в один день, чтобы не устать и не испортить результат. В компании близких выходные пройдут весело и позволят вам отдохнуть как следует.

Дева (24.08 - 23.09)

Начало мая - счастливый период в вашей жизни, когда вам захочется действовать, не обращая внимания на трудности. Смело обращайтесь к инвесторам и заключайте договора. Оформление депозита лучше также наметить на эту неделю. 8 и 9 мая вам может повезти в личной жизни. Смело отправляйтесь за покупками и знакомьтесь с представителями противоположного пола.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе вы почувствуете прилив вдохновения, но не спешите начинать новые дела. Постарайтесь восстановить силы. Используйте момент для творчества и дипломатичности в решении рабочих и личных моментов. Например, можете обратиться к начальству по личному вопросу. Будьте уверены, что руководство поддержит ваши предложения.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Звезды советуют Скорпионам запастись терпением, чтобы избежать разногласий со своей второй половинкой. Направьте свои силы для налаживания взаимоотношений с детьми и любимым человеком. Уделите им больше своего внимания. На работе для достижения результата можете смело применять власть. Чтобы ситуация разрешилась, обратитесь за помощью к друзьям.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе вы можете реализовать все свои творческие идеи. У вас получится преодолеть все препятствия и уверенно достичь цели. При этом каждый близкий вам человек не будет испытывать недостатка внимания с вашей стороны. Звезды рекомендуют вам избегать случайных покупок. Лучше уделите время своему хобби.

Козерог (22.12 - 20.01)

Эта неделя позволит Козерогам восстановить не только силы, но и нервную систему. Пауза в рабочих делах позволит вам уделить время себе любимому. Постарайтесь избегать переутомления, берегите здоровье. Посвятите время знакомствам и общению с разными людьми. В середине недели появится прекрасный момент для деловых встреч. Выходные лучше провести в кругу семьи.

Водолей (21.01 - 20.02)

Обстоятельства будут подталкивать Водолея провести праздничные дни рядом с любимыми и родными. Дни станут благоприятными для покупок, прогулок с друзьями и общением с теми, кого вы давно не видели. Отодвиньте все дела на следующую неделю, они никуда не денутся. Также звезды не советуют вам сосредотачиваться на неудачах, ведь после черной полосы всегда идет белая.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сделайте что-нибудь новое, чтобы получить ошеломительный результат. Но будьте готовы к тому, что все будет развиваться стремительно, удача будет на вашей стороне. В начале недели вас ждут неожиданные, но важные новости от коллег. Эта неделя побудит Рыб проявлять весь спектр своих чувств и эмоций. Если отношения с близкими вам дороги, постарайтесь быть сдержаннее.