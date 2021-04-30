В пятницу, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава, которому сегодня исполнилось 75 лет, с юбилеем.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Twitter.

Также Зеленский поблагодарил Швецию за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в реформах.

"Швеция - особенная страна. Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благополучия. Благодарю Швецию за поддержку территориальной целостности Украины и оказание помощи в проведении реформ", - написал Зеленский.

Отметим, Карл XVI Густав родился 30 апреля 1946 года. Королем Швеции он стал 15 сентября 1973 года, в возрасте 27 лет.

Напомним, в Швеции растет число отказов от вакцинации AstraZeneca и невостребованные дозы, по информации местных средств массовой информации, приходится выбрасывать.

Также мы сообщали о том, что посол Швеции назвал "Северный поток-2" угрозой для безопасности Евросоюза.

Кроме этого мы рассказывали, что в Швеции полиция разогнала первую крупную акцию протеста против карантинных ограничений.