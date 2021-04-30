В Верховной Раде появился проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко, которого назначили на эту должность в марте 2020 года.

Соответствующий проект постановления №5449 зарегистрирован на сайте парламента.

Среди авторов проекта постановления в основном народные депутаты фракции "Слуга народа", один из группы "За майбутне" и один внефракционный.

Текст этого документа пока отсутствует.

Напомним, Сергей Марченко стал министром финансов в марте прошлого года. Он имеет степень кандидата экономических наук. До того, как стать главой Минфина, он занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины и заместителя министра финансов.

Ранее он прославился тем, что в отместку за идею отмены стипендий студенты бросили в него тортом на пресс-конференции и начали выкрикивать лозунги, против сокращения государственных расходов на стипендии.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетьманцев допустил возможность увольнения Сергея Марченко. В то же время нардеп отказался называть имя возможного "преемника" главы Минфина.