Со 2 мая Украина закрывает границу для прибывших из Индии иностранцев и лиц без гражданства. Запрет распространяется также на тех, кто пребывал в Индии не менее семи дней в течение последних двух недель.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 апреля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео опубликовано в Facebook.

Решение принял Кабмин Украины, причиной стало стремительное распространение в Индии Covid-19. Запрет вступит в силу в 00:00 2 мая.

"Граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования", - сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно об индийском вирусе-мутанте, который убивает по 3 000 человек в день.

Также мы сообщали о том, что в соседней с Украиной стране обнаружен индийский штамм коронавируса.