Полиция Нью-Йорка расторгла контракт с технологическим гигантом Boston Dynamics, который создал знаменитых четвероногих роботов.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Заместитель комиссара Департамента полиции по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер заявил, что контракт был расторгнут и что робособаку вернули в Boston Dynamics. В полиции заявили, что реакция общественности на робота оказалась резко негативной как раз в тот период, когда деятельность правоохранителей была под пристальным вниманием.

"В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически движутся в другом направлении, пытаясь заменить их роботами", - сказал по этому поводу конгрессмен-демократ Каллос.

Напомним, 25-килограммовая робособака Spot была представлена еще в 2016 году, но тогда у нее не было манипулятора. Робот предназначен для коммерческого и промышленного использования. В июне прошлого года четвероногие роботы Boston Dynamics поступили в открытую продажу.

Также мы рассказывали, что американская инженерная компания Boston Dynamics "научила" бегать человекоподобного робота Atlas, отрывая обе ноги от земли. При этом, движения туловища работа направлены на то, чтобы поддерживать равновесие, и очень напоминают движения человека во время бега.