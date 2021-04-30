Украина может поделиться с Соединенными Штатами, а также с другими странами Запада, опытом в противостоянии кибератакам из России.

Об этом заявила новый посол Украины в США Оксана Маркарова в ходе вебинара, организованного Американо-украинским деловым советом, пишет "Укринформ".

"В этом вопросе мы в Украине можем много чем поделиться. Мы имели дело с большим количеством кибератак (со стороны РФ - Ред.) перед тем, как они были обнаружены здесь, в Соединенных Штатах, и мы знаем, что делать в (таких случаях - Ред.)", - сказала она.

Маркарова также добавила, что Украина применила определенные меры для защиты и готова делать это вместе с США, а также другими странами Запада.

"Мы можем вместе составить план, каким образом повысить эффективность и действенность в скоординированном реагировании на этот вызов", - сказала посол.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона готова развивать диалог с Соединенными Штатами во многих других сферах.

Ранее мы рассказывали, что глава Минюста США обвинил Россию в кибератаке на американское правительство.

Также "Страна" подробно анализировала, кто устроил масштабную кибератаку на США и при чем здесь Россия, Китай и Украина.