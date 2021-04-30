В Израиле во время религиозного праздника погибли 44 человека, еще более 150 получили травмы. Причиной трагедии стала давка.

Это было крупнейшее публичное мероприятие с тех пор, как Израиль несколько недель назад начал отмену ограничений на распространение коронавируса. В итоге собрались десятки тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой. Примечательно, что произошла она после огромного успеха властей Израиля на ниве вакцинации. Что и сделало возможным возобновить массовые религиозные торжества.

Собрали подробности произошедшего, а также, что сейчас происходит в Израиле.

Как началась трагедия

Трагедия произошла на севере Израиля, в районе горы Мерон.

Вечером 29 апреля десятки тысяч ортодоксальных иудеев собрались на церемонии зажигания религиозного костра по случаю праздника Лаг ба-Омер. В основном это были члены хасидских общин и те, кто изучает Каббалу. Действие сопровождалось всенощной молитвой, песнями и танцами.

В какой-то момент началась давка. СМИ описывают несколько версий, почему это произошло.

По одной из них - панику спровоцировала рухнувшая трибуна. По другой - давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, после чего на землю упали еще несколько десятков человек, стоявших в плотной толпе.

Кроме того, когда на место прибыла полиция и стала призывать собравшихся к спокойствию через громкоговорители, части из них показалось, что их предупреждают о заложенной бомбе, что вызвал еще одну волну паники.

Тысячи людей попытались связаться с членами семьи и службами экстренной помощи, из-за чего на месте происшествия перестала работать мобильная связь.

По данным израильских СМИ, 44 человека погибли. Большинство из них были членами хасидской секты Толдот Аарон, базирующейся в Иерусалиме. Еще около 150 человек были ранены, из них шесть находятся в критическом состоянии.

На горе разбили полевой госпиталь. На место прибыли более 250 машин скорой помощи и шесть вертолетов для эвакуации раненых.

Последствия трагедии. Фото: haaretz.co.il

В пятницу утром началась спасательная операция по эвакуации тысяч людей, которые все еще находились на месте происшествия. Министерство транспорта отправило 300 пустых автобусов для спасения верующих, но, как сообщается, они застряли в пробке.

Праздник после вакцинации

Лаг ба-Омер - праздник в честь годовщины смерти еврейского законоучителя раби Бар Йохая. После захода солнца принято разводить костры, танцевать и петь песни. Многие ездят на могилу раби на горе Мерон - где, собственно, и случилась трагедия.

В прошлом году из-за карантина Лаг ба-Омер отменили, но в этом году, благодаря успешной вакцинации и снижению коронавирусной статистики, праздник разрешили.

Минздрав рекомендовал ограничить количество участников на горе до 10 тысяч человек. Для этого на горе были установлены огромные экраны, чтобы зрители могли наблюдать за церемонией с безопасного расстояния.

Но, по приблизительным оценкам, людей собралось гораздо больше. Некоторые СМИ называю цифру 100 тысяч человек.

Праздник Лаг ба-Омер на горе Мерон стал крупнейшим массовым мероприятием в стране с тех пор, как в Израиле были отменены карантинные ограничения. Их отменили после того, как больше половины населения страны провакцинировали "Пфайзером".