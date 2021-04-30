В мае Киев и область выходят из локдауна, поставщики повышают цены на газ, начнется массовый пересмотр субсидий, а для выпускников стартует ВНО.

Собрали главные изменения последнего месяца весны.

Карантин в мае

С 1 мая Киев выходит из локдауна. Столица переместится из красной в желтую зону. Это значит, что заработают ТРЦ, кафе и рестораны будут открыты с 7 до 24 часов, школьники вернутся с удаленного обучения, а в общественный транспорт вновь будут пускать не по спецпропускам.

Также с 1 мая из красной сразу в желтую зону переходят Киевская и Николаевская области.

Власти говорят, что в этих регионах улучшились показатели по заболеваемости коронавирусом.

Всего по состоянию на 1 мая в Украине останется семь областей в красной зоне карантина - Житомирская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская.

Карта зон карантина с 1 мая 2021 года

Правительство не стало усиливать карантинные ограничения на период майских праздников. Но украинцев призвали соблюдать меры предосторожности - не ходить в церковь на Пасху, провести выходные в семейном кругу, избегать скоплений людей.

Газовые цены пойдут в рост

С1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. В последние месяцы действовала единая цена - 6,99 гривен за куб, но с мая поставщики обновили ценники. Цены за куб без доставки начинаются от 7,8-7,89 грн. Верхний предел - 10,2-11,22 грн.

Также с мая потребителей автоматически переводят на годовой тариф. Разброс годовых тарифов от 7,96 гривен за куб у "Нафтогаза" до 13,5 гривен у Черновицкой и Житомирской областных энергопоставляющих компаний. Это тарифы с НДС, но без стоимости доставки. Если новый ценник не устраивает, можно перейти к другому поставщику.

Также можно выбирать между годовым и месячным тарифом. Месячный тариф может меняться каждый месяц. Годовой - зафиксирован на год.

В целом тенденция по рынку понятна - даже самый дешевый ценник (и по годовому, и по месячному тарифу) выше той цены, что действовала в последние месяцы - 6,99 гривен за куб.

Тариф на электроэнергию

Ценник на электричество для населения остается на уровне 1,68 гривен за киловатт. Правда, источники на энергорынке говорят, такой тариф, скорее всего, будет действовать еще два месяца, а потом цены поднимут. В НКРЭ нарабатываются варианты для повышения тарифа до 2,2-2,5 грн, а потом и больше.

ВНО

В мае стартует основная сессия ВНО, которая продлится до июня. Для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались почти 400 тысяч человек. Тесты пройдут по такому графику:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский язык,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика,

1 июня - украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

При этом до начала основной сессии в Киеве и Николаевской области проведут пробное ВНО. Из-за недавнего локдауна его перенесли на 15 мая.

Массовый пересмотр субсидий

В мае в Украине начнется массовая кампания по переназначению субсидий. Нужно будет заново подавать документы в органы соцзащиты. Там будут решать - выделять деньги или нет.

Сейчас пакет документов подают только те, кто ранее компенсаций по коммуналке не получал. Тем, кто получает субсидии, их продлевали автоматически. Максимум, нужно было уточнить, не изменились ли доходы.

С мая к претендентам на компенсацию по коммуналке выдвинут ряд новых требований. Например, субсидии точно не дадут обладателям банковских депозитов более чем на 100 тысяч гривен. Тем, кто покупал валюту (разово более чем на 50 тысяч) или новые автомобили.

Будут действовать и прежние ограничения. Субсидию не дадут при наличии машины не старше 5 лет и любых крупных покупок на сумму от 50 тысяч гривен.

То есть условия для получения субсидий становятся все жестче. По данным источников, близких к Кабмину, правительство планирует сократить количество получающих субсидию к следующему отопительному сезону на 500-600 тысяч человек.

Выходные в мае, как работают банки и почта

В мае украинцев ждет настоящий мини-отпуск - сразу два долгих уик-энда.

1, 2, 3 и 4 мая - выходные за День труда и Пасху.

8, 9 и 10 мая - выходные за День победы.

Всего в мае будет 18 рабочих и 13 выходных дней.

Выходные в мае 2021

Отделения "Новой почты" в праздничные дни будут работать по стандартным графикам выходных дней.

Большинство отделений "Укрпочты" будут закрыты, но в крупных городах будут открыты дежурные отделения.

Система электронных платежей Нацбанка будет работать в режиме 23/7 независимо от нерабочих дней. Банки будут принимать решение о работе своих отделений индивидуально.