Сегодня наступает 21-й лунный день в созвездии Козерога, который пробуждает в людях решительность, чувство справедливости, храбрость и другие эмоции. В этот период крайне важно оставаться на стороне правды и отстаивать свое мнение за счет аргументов, а не эмоций.

И в этом преуспеют самые хладнокровные из знаков Зодиака - Козероги, Девы, Раки, Овны и Весы. В любой спорной и сложной ситуации они остаются организованными и никому не покажут то, что на самом деле скрывается в их душе.

1 место - Козерог (22 декабря - 20 января)

Козерог - самый бесчувственный из знаков Зодиака. Он не испытывает чувство любви, довольствуясь лишь выгодой. Мужчины этого знака самые закрытые от окружающих. О сущности этого знака зодиака часто говорит кредо "Я использую". Отличаются расчетливостью и эмоциональной скупостью, поэтому друзей у них немного. Кстати, и тратиться на друзей Козерог не любит. Наиболее токсичным он становится, когда нарушен его уклад жизни. Среди Козерогов больше всего банковских служащих и работников морга.

2 место - Дева (24 августа - 23 сентября)

Это рассудительный и приземленный знак Зодиака, который требует от себя и других максимума. Девы не любят эмоциональных людей и не признают лицемеров. Они адекватно оценивают любую ситуацию, а их уверенность часто принимает формат постоянной критики и осуждения окружающих. Эти качества могут подавлять знакомых. А если добавить к этому зависть, то дружба с Девами часто представляет опасность.

3 место - Рак (22 июня - 22 июля)

У вас большое и чуткое сердце, но вы можете полностью отключать эмоции, когда необходимо. И получается, что за внешним спокойствием скрывается котел бурлящих чувств. В такие моменты вы становитесь самым опасным из всех знаков Зодиака. Выходя из себя, вы часто действуете в состоянии аффекта, совершенно не контролируя ярость, гнев и страх. Ваши поступки и слова могут серьезно ранить окружающих.

4 место - Овен (21 марта - 20 апреля)

Эти огненные представители могут пойти по головам ради своей цели. При этом они никого не жалеют, упрямы и редко идут на компромисс. В конфликтной ситуации предпочитают говорить на повышенных тонах, из-за чего дискуссия моментально превращается в скандал. В таких ситуациях звезды могут пожелать вашим собеседникам спокойствия, которое скорее выведет вас из себя, чем аналогичная вашей тактика.

5 место - Весы (24 сентября - 23 октября)

В этом рейтинге Весы дипломатично-спокойны. Из них часто получаются хорошие судьи. Они никогда не принимают ту или другую сторону конфликта, основываясь исключительно на эмоциях. Перед оглашением своего вердикта, Весы четко все взвешивают и принимают правильное решение. Еще некоторые представители воздушной стихии не любят брать на себя слишком много ответственности и в случае неудачи предпочтут устранится, предложив разгребать дела вам.

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