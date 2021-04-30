В Китае отправили в космос напечатанную на 3D-принтере модель бамбукового медведя - большой панды, которая облачена в скафандр и держит в лапе государственный флаг страны.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Модель отправилась в полет на орбиту на борту одного из девяти коммерческих спутников, поднятых в небо китайской ракетой-носителем Long March-6 ("Великий поход-6" или "Чанчжэн-6").

Модель панды имеет высоту 9,026 сантиметра. Модель была установлена так, чтобы находиться в поле обзора камеры спутника", - говорится в сообщении.

Эта модель панды создана совместно технологической компанией SpaceD в Пекине и Базой по исследованию и разведению больших панд в городе Чэнду.

По словам председателя правления SpaceD Бай Жуйсю, в будущем изображение этой 3D-модели панды будет использоваться в образовательных программах по аэрокосмической науке, а также появится в серии художественных работ, таких как анимационные фильмы, сценические постановки и фильмы, связанные с темой защиты больших панд.

Ранее мы рассказывали, что Индия отправит в космос древний ведический текст и фото премьер-министра.

Также сообщали, что Китай отправлял в космос зонд, который должен был добыть образцы лунного грунта.