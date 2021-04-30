За минувшие сутки в Украине сделали еще больше прививок от коронавируса, чем накануне. За последние 24 часа вакцинировались 73 376 человек, что на 2 907 больше, чем в предыдущий день. Всего с начала кампании прививку сделали 702 440 жителей страны.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 апреля в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество сделанных в Украине прививок за минувшие сутки:

Киев - 8 362 прививки;

Винницкая область - 3 585 прививок;

Волынская область - 935 прививок;

Днепропетровская область - 4 968 прививок;

Донецкая область - 3 279 прививок;

Житомирская область - 2 461 прививки;

Закарпатская - 1 264 прививки;

Запорожская область - 1 709 прививок;

Ивано-Франковская область - 887 прививок;

Киевская область - 5 743 прививки;

Кировоградская область - 2 101 прививка;

Луганская область - 709 прививок;

Львовская область - 3 041 прививка;

Николаевская область - 2 804 прививки;

Одесская область - 2 677 прививок;

Полтавская область - 5 433 прививки;

Ровенская область - 1 495 прививок;

Сумская область - 3 402 прививки;

Тернопольская область - 1 358 прививок;

Харьковская область - 6 015 прививок;

Херсонская область - 2 564 прививки;

Хмельницкая область - 1 476 прививок;

Черкасская область - 3 872 прививки;

Черновицкая область - 747 прививок;

Черниговская область - 2 489 прививок.



Вакцинация проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.

По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 504 101 человек.

Раннее мы рассказывали, что в Киеве женщину парализовало после прививки CoviShield. Почти месяц она прикована к кровати.

Также сообщали, что сегодня в Украину приедут полмиллиона доз вакцины CoronaVac.