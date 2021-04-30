В Украине уже 130 человек завершили вакцинацию от Covid-19, получив две дозы препарата
За минувшие сутки в Украине сделали еще больше прививок от коронавируса, чем накануне. За последние 24 часа вакцинировались 73 376 человек, что на 2 907 больше, чем в предыдущий день. Всего с начала кампании прививку сделали 702 440 жителей страны.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 апреля в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество сделанных в Украине прививок за минувшие сутки:
Киев - 8 362 прививки;
Винницкая область - 3 585 прививок;
Волынская область - 935 прививок;
Днепропетровская область - 4 968 прививок;
Донецкая область - 3 279 прививок;
Житомирская область - 2 461 прививки;
Закарпатская - 1 264 прививки;
Запорожская область - 1 709 прививок;
Ивано-Франковская область - 887 прививок;
Киевская область - 5 743 прививки;
Кировоградская область - 2 101 прививка;
Луганская область - 709 прививок;
Львовская область - 3 041 прививка;
Николаевская область - 2 804 прививки;
Одесская область - 2 677 прививок;
Полтавская область - 5 433 прививки;
Ровенская область - 1 495 прививок;
Сумская область - 3 402 прививки;
Тернопольская область - 1 358 прививок;
Харьковская область - 6 015 прививок;
Херсонская область - 2 564 прививки;
Хмельницкая область - 1 476 прививок;
Черкасская область - 3 872 прививки;
Черновицкая область - 747 прививок;
Черниговская область - 2 489 прививок.
Вакцинация проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.
По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 504 101 человек.
Раннее мы рассказывали, что в Киеве женщину парализовало после прививки CoviShield. Почти месяц она прикована к кровати.
Также сообщали, что сегодня в Украину приедут полмиллиона доз вакцины CoronaVac.