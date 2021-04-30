Годовалый сын депутата Львовского облсовета от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Григория Козловского, Ярема, стал владельцем частного медицинского центра во Львове.

Об этом сообщает со ссылкой на государственный реестр прав на недвижимое имущество программа "Наши деньги. Львов".

В выписке указано, что дом площадью около 4,2 тысячи метров Ярема Козловский получил 9 апреля текущего года на основании договора дарения. Это здание - будущий частный медицинский центр с роддомом, который возводит компания ООО "Лемберг медикал Центр".

По данным расследования, 3 февраля 2021 года Ярема Козловский стал владельцем квартиры и двух машиномест в ЖК Avalon, 37 во Львове. Кроме того он получил два помещения гостевых домов-эллингов в Винниках Львовской области, адрес которых совпадает с Академией футбола Козловского. В феврале мальчику подарили четыре квартиры во Львове и дом в Сходнице Львовской области площадью 249 квадратных метров.

Отметим, что ООО "Лемберг медикал Центр" принадлежит жене львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского Юлии, а руководителем фирмы является он сам. Компания в августе 2019 года арендовала земельный участок для этого строительства, что вызвало возмущение у евреев, ведь строительство медцентра, по их данным, идет на захоронениях Старого еврейского кладбища.

Ранее мы рассказывали, что что задекларировала жена экс-президента Порошенко.

Также сообщали, Жена Юзика стала миллионершей после того, как он стал нардепом.