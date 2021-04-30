По данным на утро 30 апреля, число зараженных на Земле перевалило за 150 миллионов, фото: университет Дж. Хопкинса

По состоянию на утро пятницы, 30 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 072 человека. 

Напомним, что 29 апреля, в стране было выявлено 11 627 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 1 555 человек. 

Умерли за отчетный период 307 человек (с начала эпидемии 44 085 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Данные по коронавирусу на 30 апреля

Выздоровели за последние сутки 20 192 человека (с начала эпидемии - 1 655 525 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 391 ребенок и 188 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 059 человек), Днепропетровской области (930), Запорожской области (620) и Львовской области (568). 

В Киеве выявлено 868 новых случаев.

Ранее мы сообщали, в ВОЗ заявили об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете.

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