Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) наконец-то получило нового руководителя. Сенат США утвердил на посту директора NASA Билла Нельсона. Причем, голосование прошло единогласно.

"Для меня большая честь выдвижение моей кандидатуры президентом (Джо Байденом - Ред.) и итоги голосования в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх", - заявил после голосования Билл Нельсон, как передает пресс-служба NASA.

Билл Нельсон родился 29 мая 1942 года. В 1986 году совершил полет на космическом шаттле "Колумбия", провел на орбите шесть дней. C 2001 по 2019 год был сенатором от Флориды и входил в состав сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, который занимается бюджетом NASA.

На посту сенатора обвинял Россию во взломе избирательной системы Флориды. С 2019 года входил в консультативный совет NASA для предоставления консультаций по основным программам и политике агентства.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что "Настойчивый" марсоход NASA при помощи модуля Moxie добыл первую партию кислорода на Красной планете.