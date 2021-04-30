Появилось больше конкретики с датой визита в Киев главы Госдепа Энтони Блинкена. Государственный секретарь США посетит Украину уже на следующей неделе с 3 по 9 мая.

О визите высокопоставленного политика сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американский телеканал CBS News.

Заявление о визите в Украину глава Госдепа сделал в интервью для программы "60 Минут".

Энтони Блинкен в прямом эфире также отметил, что США начали фиксировать отвод части российских войск на границе с Украиной.

"Мы видели, что за последние несколько дней, очевидно, было принято решение отвести некоторые войска. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - сообщил госсекретарь США.

Напомним, ранее эксперты в США отмечали тот факт, что администрация Байдена направляет самого высокопоставленного дипломата в Украину за несколько недель до потенциального саммита между Байденом и Путиным. По их мнению, таким образом Вашингтон пытается развеять опасения Киева относительно возможной "сделки" по Украине между Россией и Америкой и показать, что по-прежнему является союзником Украины.

По еще одной версии, одной из основных тем визита Блинкена станет ситуация с не выполнением украинскими властями многих требований, которые выставляют американцы. В частности, по судебной реформе, а также по кадровой политике. Напомним, что буквально на днях правительство уволило главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который считался близким к США. А также одного из видных представителей так называемых "соросят" Мустафу Найема. "Страна" уже писала, что это вызывает серьезное недовольство в Вашингтоне.

Ранее "Страна" сообщала, что Энтони Блинкен заявил о важности для США диалога с Путиным, хотя при этом США и не собираются отказываться от санкций против Кремля.