В Израиле произошла небывалая трагедия. Здесь, во время проведения религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон обрушилась часть трибун для зрителей, что вызвало массовую панику и огромную давку, что привело к массовым жертвам.

По данным на утро 30 апреля по меньшей мере 44 человека погибли, еще около 103 человек получили серьезные травмы.

Об этом передает газета The Jerusalem Post. Местные сети полны страшными кадрами и видеосюжетами с места трагедии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже выступил со словами соболезнования родным погибших и раненых.

"Страшная трагедия на горе Мерон. Мы все молимся за выздоровление раненых. Прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Праздник Лаг ба-Омер это ежегодное паломничество 30 апреля и шествие вокруг гробницы рабби Шимона Бар Иохая (жил во II веке нашей эры - Ред.), которого считают основоположником Каббалы, он автор книги Зоар.

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