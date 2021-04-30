Верхняя палата Конгресса США утвердила на должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

Голосование прошло во время заседания Сената в четверг, 29 апреля, по упрощенной процедуре.

Теперь Нуланд ожидает присяга, после принятия которой она начнет официально исполнять обязанности на третий по рангу должности в Государственном департаменте США.

За плечами Нуланд 32 года дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Как сообщала "Страна", 14 апреля Байден направил кандидатуру Нуланд на утверждение в Сенат

"Кандидатуры направлены в Сенат: Виктория Нуланд из Вирджинии, на должность заместителя государственного секретаря (по политическим вопросам), вместо Дэвида Хейла", - заявили тогда в Белом доме.

После этого профильный комитет Сената США назначил слушания, в ходе которых Нуланд отвечала на вопросы законодателей. В частности, в ходе слушаний она раскрыла свою позицию на Строительство Северного потока и на отношения Евросоюза с РФ.

Во-первых, заявляла, что США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России.

А во-вторых, она заявила, что Москва активно использует тему коррупции, чтобы ослабить Украину.

Она также высказалась категорически против строительства "Северного потока-2".

Напомним, в 2017 году, после прихода к власти Дональда Трампа и будучи не согласной с его политикой, Нуланд ушла из Госдепартамента США. Как чиновница связана с Украиной подробно разбиралась "Страна". В частности, она раздавала печенье на Майдане во время протестов.

Также сообщалось, что в 2019 году Нуланд не пустили в Россию. Как пояснили в Министерстве иностранных дел России, Викторию Нуланд внесли в "черный список".