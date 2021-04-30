В Киргизии привели уточненные данные по количеству пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Если 29 апреля в 19:30 по Киеву речь шла о 46 раненых, то в ночь на 30 апреля их число увеличилось до 96 человек.

Как пишет агентство "Интерфакс", об этом сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Киргизии Арзыбек Борубеков.

"Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек", - сказал Борубеков журналистам в пятницу.

По его словам, количество погибших со стороны Киргизии не изменилось и составляет три человека, включая 12-летнюю девочку.

При этом Борубеков добавил, что 38 из 96 пострадавших самолетом отправлены в Бишкек для получения дальнейшего лечения.

В УВД Баткенской области рассказали агентству, что "вдоль автомобильной дороги рядом с киргизско-таджикской границей горят несколько домов, принадлежащих гражданам Киргизии, а также магазины, автозаправки и другие объекты". Очевидцы сообщают о фактах грабежей магазинов.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, когда между военными двух стран внезапно возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах говорят о локальных перестрелках на границе, поджогах и стягивании военной техники.

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