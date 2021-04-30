В США арестованы подозреваемые в похищении собак у певицы Леди Гаги. По данным журналистов, им предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в покушении на убийство и в грабежах.

Об этом сообщают ABCNews

Похищение собак произошло в Голливуде, в Лос-Анджелесе, когда помощник артистки Райан Фишер выгуливал трех ее питомцев.

Неизвестный мужчина выстрелил в Фишера, забрал двух псов - Коджи и Густава, а третья собака - Мисс Азия - смогла убежать, позднее ее нашли.

Как сообщала "Страна", полицейские заявили, что собаки были переданы в местный участок полиции, после чего их вернули певице. Сообщается, что женщина, которая вернула собак, не имеет отношения к преступникам.

Также мы писали о том, что Леди Гага перед инаугурацией Байдена сфотографировалась в образе Юлии Тимошенко. "Я молюсь, чтобы завтра (в день инаугурации Джо Байдена - Ред.) был мирный день ​​для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха", - написала певица в подписи к снимку.

Напомним, что в Киеве на Оболони живодер травил бойцовского пса на маленьких собачек и убил четверых.