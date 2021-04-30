В США арестовали подозреваемых в воровстве собак у певицы Леди Гаги
В США арестованы подозреваемые в похищении собак у певицы Леди Гаги. По данным журналистов, им предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в покушении на убийство и в грабежах.
Об этом сообщают ABCNews
Похищение собак произошло в Голливуде, в Лос-Анджелесе, когда помощник артистки Райан Фишер выгуливал трех ее питомцев.
Неизвестный мужчина выстрелил в Фишера, забрал двух псов - Коджи и Густава, а третья собака - Мисс Азия - смогла убежать, позднее ее нашли.
Как сообщала "Страна", полицейские заявили, что собаки были переданы в местный участок полиции, после чего их вернули певице. Сообщается, что женщина, которая вернула собак, не имеет отношения к преступникам.
Также мы писали о том, что Леди Гага перед инаугурацией Байдена сфотографировалась в образе Юлии Тимошенко. "Я молюсь, чтобы завтра (в день инаугурации Джо Байдена - Ред.) был мирный день для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха", - написала певица в подписи к снимку.
Напомним, что в Киеве на Оболони живодер травил бойцовского пса на маленьких собачек и убил четверых.