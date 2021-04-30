Подозреваемый в некой шпионской деятельности в России ученый Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правозащитную организацию "Команда 29", адвокаты которой представляли его интересы.

Виктора Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики, являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.

В сентябре 2019 года Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В 2020 году предварительное расследование по делу о госизмене приостановили из-за болезни ученого.

По некоторым данным, обвинения могут быть связаны в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США.

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян предполагает, что речь может идти о грантовой программе FP7 Space, в которой в 2011-2013 годах участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российские - ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт и Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН.

Как сообщала "Страна", по данным западных СМИ, в посольстве США в Москве 10 лет работала спецагент ФСБ. Она имела доступ к секретной информации и якобы проводила регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ. Россиянка была уволена лишь прошлым летом.

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