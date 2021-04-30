В Польше в ближайшее время может быть найден тайник Генриха Гиммлера со знаменитым "золотом Бреслау" - золотовалютным фондом крупного функционера Третьего Рейха. Охотникам за кладами удалось отыскать документы, указывающих на метонахождение 40 ящиков с драгоценностями.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По предположению кладоискателей, схрон находится во дворце XVIII века в деревне Минковские, расположенной в 50 км от города Вроцлав. К такому выводу искатели сокровищ пришли благодаря найденным дневникам и письмам, содержащим секретные сведения и карты. Документы хранили потомки офицеров СС, состоящих в масонских ложах.

В пачке документов есть письмо человека по фамилии фон Штайн, адресованное одной из девушек, работавших во дворце и ставшей его любовницей.

"Дорогая Инге, я исполню свое задание по воле Божьей. Некоторые перевозки прошли успешно. Оставшиеся 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я доверяю вам. Только вы знаете, где они находятся. Да поможет вам Бог и поможет мне выполнить мое задание", - говорится в письме.

Кроме того, в руки кладоискателей попал дневник, который, как утверждается, вел высокопоставленный офицер СС под псевдонимом Михаэлис. В нем указано местонахождение еще одного дворца в упомянутом регионе Польши, где, как предполагается, 28 тонн сокровищ спрятаны на дне колодца.

Раскопки должны начаться в ближайший месяц. Искатели сокровищ сообщают, что приняли решение начать их в замке близ деревни Минковские, так как "к спрятанной там добыче легче получить доступ".

По некоторым данным, кроме золота Рейхсбанка во дворце может находиться имущество ювелирных магазинов Бреслау (Вроцлава) и ценности из частных коллекций богатых немцев, которые были переданы эсэсовцам для спасения от наступающей Красной армии. Предварительная стоимость клада оценивается в полмиллиарда фунтов стерлингов.

Впервые о находке дневника с описанием мест сокрытия сокровищ Третьего Рейха стало известно в 2019 году. До этого времени записи хранились в масонской ложе Кведлинбурга в земле Саксония-Анхальт. Подлинность дневника была подтверждена пятью научными институтами Германии.

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