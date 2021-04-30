В Минобороны России опубликовали порядок проезда техники и пролета авиации на параде Победы 9 мая 2021 в Москве.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В составе механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

В авиационной части военного парада Победы будут задействованы пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30см и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и штурмовиков Су-25.

Как сообщала "Страна", на 9 мая в Беларуси планировался государственный переворот и убийство президента страны Александра Лукашенко. Совершить эти действия заговорщики планировали, как заявляют в ФСБ, с привлечением украинских националистов.

Напомним, как День Победы 9 мая отмечали в Берлине в последнем некоронавирусном году.