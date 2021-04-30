После Ватикана – Иерусалим: почему появились новые варианты для встречи Зе и Путина

Сериал "Зеленский хочет встретиться с Путиным" продолжается. Вчера в СМИ появилась информация о том, что Банковая хочет предложить Кремлю два варианта встречи – либо в Иерусалиме, либо в Вене. Правда, в этот раз речь идет не о президентском заявлении, а об инсайдерской информации, но она очень похожа на правду.

Если точнее, даже не на правду, а на "слив", организованный политтехнологами президента. Которые поняли, что заявить о встрече в Ватикане, да еще и накануне православной Пасхи, – это с электоральной точки зрения прокол. Именно поэтому в инсайдерской информации появился Иерусалим – духовная столица Православия и вообще христианского мира.

А для солидности добавлена еще и Вена. Почему именно австрийская столица? Потому что именно в ней регулярно происходили саммиты лидеров СССР и США (Никита Хрущев там встречался с Джоном Кеннеди, Леонид Брежнев – с Джимми Картером), а сейчас ее рассматривают как один из ключевых вариантов места встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Поэтому упоминание о Вене как бы ставит Владимира Зеленского в один ряд с американским президентом.

Вот только дальше политтехнологий все эти варианты не пойдут. Как известно, Кремль предложил Зеленскому приехать в гости, и никакого другого варианта не звучало. А если и будет назван Москвой какой-то компромиссный вариант, то им, скорее всего, окажется Минск. В который Зеленскому вообще ехать не с руки – ведь Киев официально не признает Бацьку президентом.

В общем, можно констатировать, что тема переговоров с Россией постепенно превращается Банковой в шоу. Но это еще полбеды, настоящая беда – это то, что в шоу начинают превращаться переговоры в Минской ТКГ. Вчера Леонид Кравчук рассказал, что Украина готова поддержать проект соглашения о новом перемирии на Донбассе, предложенный Россией, но подписать его должен представитель РФ в контактной группе (в то время как Москва настаивает, что подписывать нужно представителям Киева, Донецка и Луганска).

А в то время, как дипломаты спорят о подписях, на линии разграничения продолжают гибнуть люди.

Перемены в "Нафтогазе": чем недоволен Запад

Позавчерашнее решение Кабмина об увольнении с должности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева и всего состава наблюдательного совета компании вызвало бурную реакцию Запада. Со специальными заявлениями, посвященными этой теме, выступили Госдепартамент США и пул послов "Большой семерки".

Правда, из этих заявлений не очень понятно, что же именно заставило волноваться столь высокий уровень западных контролеров – что решение принял именно Кабмин, что уволили весь набсовет или что Коболев больше не будет переводить миллионы маме в Штаты.

Но содержание этих посланий, в общем-то, не так уж и важно, поскольку оно призвано скорее скрыть истинные причины недовольства, чем продемонстрировать их. А главная причина, судя по всему, состоит в том, что украинская власть решилась на изменения в кадровом вопросе по одному из ключевых направлений, не согласовав их с "семипосольщиной".

При этом, поскольку формально Кабмин не превысил свои полномочия, то критика подается не напрямую, а через завуалированные фразы об "уважении к корпоративному управлению". При этом логика выстраивается просто "железная": правительство должно уважать (то есть не трогать) корпоративное управление в государственной компании, а вот корпоративное управление частных компаний вроде "Мотор Сичи" уважать не обязательно.

Судя по тому, что Коболев решил не оспаривать постановление Кабмина в суде, Запад взял небольшую паузу. Однако ровно до того момента, как будет принято решение по новому составу набсовета НАКа. А точнее - будет ли этот состав согласован с "семипосольщиной". А также до момента прояснения политики нового руководство НАК относительно тарифов на газ - оправдаются ли прогнозы, что после смены Коболева будет внедрено госрегулирование цен, против чего жестко выступает МВФ.

И если пунктам требования Запада не будут удовлетворены, то последуют уже более жесткие заявлени, а потом, возможно, и действия.

Осужденная СС "Галичина": власть все же выступила против пропаганды нацизма

Вчерашние сутки стали днем сплошной обструкции марша в честь 78-й годовщины образования дивизии СС "Галичина", прошедшего накануне в Киеве. Десятки политиков, которые в день самого марша "не увидели" его анонсов и целого ряда публикаций на эту тему, на следующий день вдруг осознали, что пропаганда нацизма недопустима.

Характерно, что негативные комментарии в адрес радикалов, праздновавших годовщину рождения эсэсовской дивизии, стали массово появляться после того, как с жесткой критикой выступило посольство Германии, заявившее, что "подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны, и никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними". Именно после этого стало очевидно, что Запад либо негативно относится к маршу в среду (как Германия), либо просто промолчит (как Штаты). Но, так или иначе, стало ясно, что поддержки пропаганды нацизма оттуда ждать не приходится.

Вот тогда, когда это стало ясно, и последовали многочисленные заявления "слуг народа", о "недопустимости", "дискредитации" и т. д. А под конец сессионного заседания даже прозвучало выступление с трибуны Даниила Гетьманцева, которое по духу соответствовало появившемуся еще ранее заявлению "Оппозиционной платформы – За жизнь": в нем не только осуждались участники марша, но и был поставлен вопрос об ответственности городской власти, разрешившей пропаганду нацизма, и даже был абзац о празднике 9 мая (относительно которого у большинства "слуг" регулярно случается амнезия).

Так что попытка вывести пропаганду нацизма с регионального галицкого уровня на национальный в конечном итоге даже дала положительный эффект: власть, пусть вынужденно, но признала, что проблема существует и что ей нужно противостоять.

По идее, следующим шагом должны стать санкции в отношении львовского губернатора, который вывел пропаганду дивизии СС "Галичина" на официальный уровень, освятив ее от имени государственной власти. Если это произойдет, то можно будет признать, что власть действительно решила бороться с неонацизмом. Пока же выводы делать рано.

И еще один штрих: ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко вчера тему дивизии СС "Галичина" вообще не комментировали. Чем продемонстрировали, какая у них "европейская" солидарность и какая у них "батькивщина".

Отчет мовного омбудсмена: как Креминь накажет президента?

Мовный омбудсмен Украины Тарас Креминь регулярно публикует оперативные отчеты о своей деятельности. Но вчера он впервые опубликовал годовой отчет, в который вписал все свои достижения на ниве борьбы с русским языком и другими "неправильными" языками.

А чтобы отчет был повнушительнее, Креминь вписал в него и чужие достижения – вроде закрытия русскоязычных школ, к которому он имел отношение разве что в качестве нардепа, голосовавшего за печально известный закон об образовании.

Что касается собственных достижений мовного омбудсмена, то они скорее выглядят как перечень жалоб на политиков и чиновников, которые, несмотря на полное торжество украинизации, продолжают пользоваться русским языком. Есть жалобы даже на президента – но при этом не сообщено, какие же карательные меры Креминь применил к главе государства.

А вообще характерно, что в своем стремлении украинизировать все, что можно, мовный омбудсмен уже выходит даже за рамки закона о госязыке, который и так не оставил публичного пространства для других языков.

В 2019-м, при принятии закона, его сторонники громко вещали, что милостиво оставили за гражданами право общаться в быту на любом языке – а теперь Креминь возмущается даже тем, что народные депутаты между собой общаются на русском.

Но общий вывод из отчета мовного омбудсмена можно даже назвать положительным (правда, не для самого Кремня): суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Как и в 1920-х, во время первой жесткой ("сталинской") украинизации, население оказывает пассивное сопротивление, не желая играть по навязанным ему правилам. И это вселяет надежду на то, что, как и 90 лет назад, украинизаторская волна вскоре закончится.

Европарламент призвал Меркель запретить "Северный поток-2"

Европарламент вчера принял весьма жесткую резолюцию по России, в котором осудил ее политику в отношении Алексея Навального, Украины и Чехии. В резолюции, в частности, европарламентарии призывают отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если она будет нагнетать обстановку на востоке Украины. Но это в перспективе. А в ближайшие время они требуют остановить строительство "Северного потока-2". Причем за резолюцию проголосовало абсолютное большинство депутатов – 569, а против были только 67.

Интересно, что такая жесткая резолюция принята буквально на следующий день после того, как верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет полномочий ни для отключения SWIFTa, ни для остановки строительства "Северного потока-2". То есть, массово голосуя за санкции, евродепутаты уже знали, что призывают к тому, что осуществить нельзя.

Правда, призыв прозвучал не только к руководству ЕС, но и к лидерам европейских государств. Соответственно, и к Ангеле Меркель, которая имеет в руках все рычаги для остановки "СП-2". Однако, учитывая количество заявлений, сделанных немецким канцлером в поддержку газопровода, не слишком верится в то, что резолюция Европарламента вдруг изменит ее позицию.

Наоборот, в последние недели темпы строительства "СП-2" возросли, и в Берлине оптимистично смотрят на то, чтобы уже до конца года получить первый газ по новой трубе.