Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональным СМИ страны представил план отмены карантинных ограничений, введенных с 3 апреля. План включает четыре этапа.

О постепенном выходе из локдауна пишет сайт Franceinfo.

Рассказ о плане Макрон предварил предупреждением об "аварийном тормозе". Если в регионе или городе уровень заражений будет превышать 400 случаев на 100 000 жителей, снятие ограничений приостановят.

Первый этап - с 3 мая

Отмена ограничений на дневные поездки и запрета ездить в другие регионы. А также возвращение в классы учеников средней и старшей школы.

Второй этап - с 19 мая

Открытие закрытых в настоящее время магазинов, террас баров, кафе и ресторанов (при этом будет допускаться максимум шесть человек за столом), музеев, кинотеатров, театров и спортивных учреждений с сидячими местами для зрителей. В этих местах количество посетителей ограничат: до 800 человек в помещении, до 1000 на открытом воздухе.

Время начала комендантского часа переносится с 19:00 на 21:00.

Третий этап - с 9 июня

Начало комендантского часа отодвигается на 23:00.

Бары, кафе и рестораны также смогут принимать клиентов в закрытых помещениях, как и спортивные залы. Допустимое количество людей на открытых культурных и спортивных объектах увеличат до 5 тысяч человек.

В тот же день смягчат инструкции, касающиеся удаленной работы. Сегодня сотрудники обязаны работать на удаленке не реже четырех дней в неделю.

Наконец, иностранные туристы снова смогут въезжать во Францию, но должны будут предъявить медицинский паспорт.

Четвертый этап - с 30 июня

Отмена комендантского часа.

Культурные и спортивные мероприятия снова будут разрешены без ограничений на национальном уровне. Но доступ на них может быть по предъявлению "пропуска здоровья", который Макрон хочет ввести для посещения стадионов, фестивалей, ярмарок или выставок, но который не распространяется на рестораны и кинотеатры. Дискотеки останутся закрытыми, дата их открытия пока не известна.

Как писала "Страна", осенний карантин Франция тоже смягчала поэтапно.

Между тем французская прокуратура начала расследование смертей после прививок вакциной AstraZeneca.