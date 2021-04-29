В четверг 19 апреля в Праге несколько тысяч человек протестовали на майдане в Праге против президента Чехии Милоша Земана, который ранее призвал к объективному расследования взрывов во Вребице.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Пражский майдан" состоялся на центральной Вацлавской площади. Сообщается, что его участники соблюдали "социальную" дистанцию и носили маски.

Участники акции обвиняют Земана в госизмене и требуют, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента в связи с его недавними заявлениями об отсутствии правдивых данных о присутствии "российских агентов" в Врбетице в момент взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Акции протеста против президента Милоша Земана прошли и в других городах Чехии.

Как сообщала "Страна", 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности Чехии (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва. "Давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, и лишь затем примем решение", - подчеркнул он.

После громких обвинений России во взрыве складов в Чехии отказали российскому "Росатому" в участии в тендере на строительство АЭС на 6 миллиардов евро.

Напомним, что еще перед началом очередной истории "с Петровым и Бошировым" об этом Прагу просили власти США, т.к. в тендере в Чехии участвует крупная американо-канадская компания Westinghouse.