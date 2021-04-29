В МИД России рассматривают заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможности восстановления ядерного оружия в Украине как попытку шантажа западных стран.

Об этом 29 апреля на брифинге заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Мы рассматриваем заявление посла (Мельника - Ред.) как совершенно неразумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО", - сказала она.

Захарова также заявила, что высказывания посла некорректны, так как "это государство никогда не обладало статусом ядерной державы". Она добавила, поскольку речь идет о ядерном оружии, "должны быть какие-то правовые рамки, в которых делаются подобные заявления".

Ранее, посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Deutschlandfunk призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

Мы разбирались, кто мечтал вернуть Украине ядерную бомбу и реально ли это.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается возвращать ядерный статус и нарушать Будапештский меморандум. А слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что стране стоит подумать о ядерном статусе означают лишь попытки государства обеспечить свою безопасность.