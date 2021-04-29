Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на предприятия из группы ДТЭК Рината Ахметова штраф в полмиллиарда гривен. Это произошло после того, как АМКУ признал, что некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Минэнергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах.

Об этом говорится в публикации о результатах расследования на сайте АМКУ

"Во время расследования дел Комитет установил, что Министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня. Указанное подтверждается протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь. При этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний - поставщиков и потребителей энергетического угля.

Субъекты хозяйствования - участники совещаний поставоляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли", - говорится в сообщении

Через некоторое время ответчики отмечали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, схожие с теми, которые определялись на совещаниях в Министерстве. Такая ситуация продолжалась почти три года.

"Подчеркиваем, в данном случае Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажу энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому Комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий, - сообщает Комитет.

В другом деле, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, выявлено, в частности, что динамика изменения цены у поставщиков угля - ООО "ДТЭК Трейдинг" и ГП "Держвуглепостач" соответствует динамике изменения предельной цены. При этом на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременной и равномерной изменения его цены.

Анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период август 2016-го - июне 2019-му лет АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно" и ПАО "Центрэнерго" покупали энергетическое угля по базовым ценам, схожими с предельным ценам, определенным на совещаниях в Минэнергоугля.

Коэффициенты корреляции свидетельствуют о четкой связи ценовых траекторий ответчиков и цен, рекомендованных Министерством. Динамика изменения базовых цен угля, который покупали указанные компании, также соответствует динамике предельных цен, установленных Минэнергоуглем.

"Это свидетельствует, что подобные действия являются нарушением, предусмотренным ч.3 ст.6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - отмечают в Комитете.

"При рассмотрении дела Комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены в соответствии с биржевыми котировками, колебания курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий, - уточняют в Комитете.

Поэтому АМКУ принял решение наложить штрафы на ГП "Держвуглепостач", ООО "ДТЭК Трейдинг", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно" штрафы в размере 775 483 270грн.

Указанная сумма разделяется следующим образом:

ГП "Держвуглепостач" - 2 286 480 грн.

ООО "ДТЭК Трейдинг" - 163 448 330 грн.

АО "ДТЭК Днепроэнерго" - 125 473 390 грн.

АО "ДТЭК Западэнерго" - 172 969 760 грн.

ООО "ДТЭК Востокэнерго" - 91 050 330 грн.

ПАО "Центрэнерго" - 205 837 530 грн.

ЗАО "Черкасское химволокно" - 14417450 грн.

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