Вертолет Ingenuity не смог совершить четвертый полет по Марсу, запланированный на 29 апреля. В американском космическом агентстве (НАСА) планировалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

"Четвертый полет вертолета Ingenuity на Марсе не состоялся, но команда оценивает полученные данные и намерена в ближайшее время повторить попытку", - говорится в опубликованном сообщении.

Четвертый полет беспилотного вертолета NASA Ingenuity на Марсе был запланирован на четверг, 29 апреля. Во время испытательного подъема машина должна была провести над поверхностью планеты 117 секунд. При этом ее максимальная скорость должна была составить с 2 до 3,5 метров. Также ожидалось увеличение общей дальности полета.

Фото: twitter.com/NASAJPL

Как сообщала "Страна", 19 апреля 2021 вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Запуск вертолета Ingenuity на Марсе изначально планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.