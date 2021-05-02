Сегодня празднуют Светлое Христово Воскресенье, как напоминание о том, что Иисус своей жертвой искупил грехи человека, показав, что жизнь сильнее смерти.
В этом году на празднование наложил отпечаток карантин. И хотя правительство решило не усиливать карантинные ограничения на период праздников, украинцев призвали придерживаться правил безопасности и по возможности не посещать церковную службу, а посмотреть ее онлайн.
Поздравить близких, которые находятся не рядом, можно яркой праздничной открыткой или анимационной картинкой к Пасхе.
Христос воскрес и небеса сияют.
Пусть все наладится, пусть радость побеждает.
Со Светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!
Желаю самой светлой Пасхи!
Пусть исчезают боль и страхи.
И вопреки всему всегда
Будет жива твоя душа.
Желаю любви, счастья, здоровья и обновления. С Пасхой!
Христос воскрес! Пусть этот день принесет свет и радость.
В день Светлой Пасхи, пусть будут рядом надежда на лучшее и любовь близких.
В Светлый день Христова Воскресенья пусть тебя найдет благословенье - жить по совести и радоваться дню. Я тебя за все благодарю.
Пусть вера помогает жить. Пусть радость наполняет каждый день. С Пасхой! Христос воскрес!
С Днем Светлой Пасхи!
"Христос воскрес!" - приветствую тебя.
Для радости пусть оживет душа.
Пусть бережет тебя Господь - от зла, болезни и невзгод.
"Христос воскрес!" - звучит сегодня отовсюду.
Пусть светлым день и мысли твои будут.