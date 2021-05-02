Сегодня празднуют Светлое Христово Воскресенье, как напоминание о том, что Иисус своей жертвой искупил грехи человека, показав, что жизнь сильнее смерти.

В этом году на празднование наложил отпечаток карантин. И хотя правительство решило не усиливать карантинные ограничения на период праздников, украинцев призвали придерживаться правил безопасности и по возможности не посещать церковную службу, а посмотреть ее онлайн.

Поздравить близких, которые находятся не рядом, можно яркой праздничной открыткой или анимационной картинкой к Пасхе.

Христос воскрес и небеса сияют.

Пусть все наладится, пусть радость побеждает.

Со Светлым праздником Пасхи! Христос воскрес!

Желаю самой светлой Пасхи!

Пусть исчезают боль и страхи.

И вопреки всему всегда

Будет жива твоя душа.

Желаю любви, счастья, здоровья и обновления. С Пасхой!

Христос воскрес! Пусть этот день принесет свет и радость.

В день Светлой Пасхи, пусть будут рядом надежда на лучшее и любовь близких.

В Светлый день Христова Воскресенья пусть тебя найдет благословенье - жить по совести и радоваться дню. Я тебя за все благодарю.

Пусть вера помогает жить. Пусть радость наполняет каждый день. С Пасхой! Христос воскрес!

С Днем Светлой Пасхи!

"Христос воскрес!" - приветствую тебя.

Для радости пусть оживет душа.

Пусть бережет тебя Господь - от зла, болезни и невзгод.

"Христос воскрес!" - звучит сегодня отовсюду.

Пусть светлым день и мысли твои будут.