Открытки со Светлым праздником Пасхи. Фото: GoodFon
Открытки со Светлым праздником Пасхи. Фото: GoodFon

Сегодня празднуют Светлое Христово Воскресенье, как напоминание о том, что Иисус своей жертвой искупил грехи человека, показав, что жизнь сильнее смерти.

В этом году на празднование наложил отпечаток карантин. И хотя правительство решило не усиливать карантинные ограничения на период праздников, украинцев призвали придерживаться правил безопасности и по возможности не посещать церковную службу, а посмотреть ее онлайн.

Поздравить близких, которые находятся не рядом, можно яркой праздничной открыткой или анимационной картинкой к Пасхе. 

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Христос воскрес и небеса сияют.

Пусть все наладится, пусть радость побеждает.

Открытка на Пасху

Со Светлым праздником Пасхи! Христос воскрес! 

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Желаю самой светлой Пасхи!

Пусть исчезают боль и страхи.

И вопреки всему всегда

Будет жива твоя душа.

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Желаю любви, счастья, здоровья и обновления. С Пасхой!

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Христос воскрес! Пусть этот день принесет свет и радость.

Красивые открытки с Пасхой

В день Светлой Пасхи, пусть будут рядом надежда на лучшее и любовь близких.

Светлой Пасхи картинка

В Светлый день Христова Воскресенья пусть тебя найдет благословенье - жить по совести и радоваться дню. Я тебя за все благодарю.

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Пусть вера помогает жить. Пусть радость наполняет каждый день. С Пасхой! Христос воскрес!

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С Днем Светлой Пасхи!

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"Христос воскрес!" - приветствую тебя.

Для радости пусть оживет душа.

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Пусть бережет тебя Господь - от зла, болезни и невзгод.

З Великоднем

"Христос воскрес!" - звучит сегодня отовсюду.

Пусть светлым день и мысли твои будут.

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