Сербия против санкционной политики Европы. Фото: Газета.Ру

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не поддержит санкции Запада против России и Китая.

Его слова цитирует государственное информационное агентство Сербии "Танюг".

"Что касается внесения в черные списки граждан РФ и КНР, то Сербия не будет участвовать в этом, потому что это не было бы дружеским жестом в отношении наших друзей из России и Китая. Пока я президент, Сербия не будет вести политику введения санкций против России и Китая. Я это говорю и в Брюсселе, и везде, потому что открытая политика в интересах Сербии", - сказал глава государства.

Он также добавил, что у него "хватает храбрости и прочности позвоночника" выдержать давление в этом вопросе. По его словам, Белграду "не приходит в голову" портить отношения с Россией и Китаем только потому, что это делает Запад. 

Кроме того, он полагает, что привести Сербию в будущее сможет только "искренняя и ясная политика".

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с Вучичем призвал Белград в ходе подготовки ко вступлению в Евросоюз активнее присоединяться к его санкционным режимам. Боррель считает, что такой шаг со стороны Белграда станет одним из показательных факторов сближения в вопросах внешней политики. 

Между тем Украина традиционно поддерживает санкции США и Европы против России.

Более того, украинские политики предлагают идеи новых санкций. Например, на днях глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников исключить Россию из глобальной системы платежей SWIFT.

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