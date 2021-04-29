Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне марша в честь дивизии СС "Галичина" по Киеву заявила, что неонацизм в Украине подтверждается множественными фактами.

Сообщение Захаровой цитирует пресс-служба МИД.

Она с сожалением отметила, что масштабы и частота неонацистских акций в Украине растут и они приобретают все более агрессивный характер и добавила, что последователи нацистско-фашисткой идеологии остаются безнаказанными на территории Украины и получают поддержку властей.

"Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", - резюмировала она.

В качестве примеров наличия неонацистских настроений на Украине представитель МИД привела, в частности, сообщения о факельных шествиях в годовщину рождения Степана Бандеры, марш радикалов и разрушение Монумента Славы - памятника советским солдатам.

Как сообщала "Страна", 28 апреля в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Радикалы - всего около 100 человек - прошлись от улицы Арсенальной до Майдана Незалежности. Организаторами акции выступили несколько организаций, которые призывали своих сторонников приходить в вышиванках.

Дивизия СС "Галичина" была создана в 1943 году. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях против мирного населения и борьбе с партизанами. Летом 1944-го дивизия в своем первом же бою с регулярными частями Красной армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.

Напомним, народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев раскритиковал вчерашний марш в честь дивизии СС "Галичина" и осудил городские власти Киева за то, что они позволили провести эту акцию в столице Украины.

Он напомнил, что через 10 дней Украина будет праздновать "один из самых больших праздников нашей истории" - День Победы.

"Эта Победа со слезами на глазах, Победа, которая далась нашему народу миллионными жертвами во время Второй Мировой войны. Это личный праздник для многих семей. Моя семья пережила оккупацию в Киеве и мои родственники видели, как из нашего дома выводят людей в Бабий Яр. Они уже оттуда не возвращались. Маленькие дети, девочки - 6 и 4 года", - поделился представитель пропрезидентской фракции.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Берлине отметили День Победы 9 мая в последнем докоронавирусном году.