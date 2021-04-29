Юраш во время пранка часто смеялся, пока другие оставались предельно серьезными. Скриншот из видео

Народный депутат фракции "Слуги народа" Святослав Юраш прокомментировал "Стране", как на него вышли российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров и Владимир (Вован) Кузнецов, сделавшие розыгрыш от имени соратников Навального

"Ко мне обратилось посольство Литвы (их пранкеры тоже пранконули) и сказало, что ищут контакт представители команды Навального. Соответственно, я и вступил в коммуникацию. Устроили общение, а в конце оказалось немного по-другому. Такая история. У всех в жизни бывает такой опыт в политике. У нас он произошёл, у эстонцев, у латвийцев и литовцев. Пропели гимн. Мило, правда?" - поинтересовался Юраш.

Затем он высказался по поводу резких слов пранкера в адрес главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Автор розыгрыша обвинил политика в том, что тот вальяжно развалился перед камерой на диване в затрапезной футболке.

"На Корниенко наехали? Субботний день, человек не обязательно должен быть в полном убранстве. Это я всегда хожу в пиджаках и вышиванках, а люди некоторые легче воспринимают свои выходные. Мы потом поняли, что это розыгрыш, но уже было поздно", - признался "Стране" депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что в России против Алексея Навального открыли еще одно уголовное дело по статье "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Мы также рассказывали, что российский суд до решения по иску об экстремизме приостановил деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов Навального

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