Народный депутат фракции "Слуги народа" Святослав Юраш прокомментировал "Стране", как на него вышли российские пранкеры Алексей (Лексус) Столяров и Владимир (Вован) Кузнецов, сделавшие розыгрыш от имени соратников Навального.

"Ко мне обратилось посольство Литвы (их пранкеры тоже пранконули) и сказало, что ищут контакт представители команды Навального. Соответственно, я и вступил в коммуникацию. Устроили общение, а в конце оказалось немного по-другому. Такая история. У всех в жизни бывает такой опыт в политике. У нас он произошёл, у эстонцев, у латвийцев и литовцев. Пропели гимн. Мило, правда?" - поинтересовался Юраш.

Затем он высказался по поводу резких слов пранкера в адрес главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Автор розыгрыша обвинил политика в том, что тот вальяжно развалился перед камерой на диване в затрапезной футболке.

"На Корниенко наехали? Субботний день, человек не обязательно должен быть в полном убранстве. Это я всегда хожу в пиджаках и вышиванках, а люди некоторые легче воспринимают свои выходные. Мы потом поняли, что это розыгрыш, но уже было поздно", - признался "Стране" депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что в России против Алексея Навального открыли еще одно уголовное дело по статье "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Мы также рассказывали, что российский суд до решения по иску об экстремизме приостановил деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов Навального.